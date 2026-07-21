Шквалистый ветер стал причиной гибели человека в уральском поселке

Вечером 20 июля по Заречному пронесся шквалистый ветер. У многих жителей района пропало электричество, были повалены деревья.

В СНТ «Мир» погиб один из садоводов. Об этом рассказал паблику «Зона-СГ» местный житель Константин: «Сосед погиб, когда падали сосны, он пошел закрывать теплицы. Еще не знали, потом пришла соседка, сказала, что он пошел в ту сторону и пропал. Две сосны упали на него».

Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС: «За прошедшие сутки в отдельных районах области прогнозировались неблагоприятные метеорологические явления, обусловленные сильными дождями, грозами, порывами ветра до 18 м/с. Прогноз оправдался. В результате прохождения неблагоприятных метеорологических явлений в Заречном МО произошло нарушение электроснабжения в 5 населенных пунктах, произошло падение более 30 деревьев, погиб 1 человек (взрослый). В данный момент аварийно-восстановительные работы завершены, электроснабжение восстановлено».

Заречный, Елена Владимирова

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