Следователи начали проверку по факту гибели мужчины во время урагана

Следователи Заречного проводят проверку по факту гибели мужчины после падения на него дерева.

Как сообщили в СУ СКР, накануне на одном из садовых участков в Заречном муниципальном округе дерево упало на мужчину 1952 г.р., пострадавший скончался до приезда скорой помощи.

Следователи осмотрели место происшествия, опросили очевидцев, выполняются иные мероприятия, по итогам которых произошедшей трагедии будет дана надлежащая правовая оценка.

Как уже писал «Новый День», трагедия произошла в СНТ «Мир». Когда подул сильный ветер, пожилой садовод пошел закрывать теплицы. В этот момент на него упала сосна.

Всего накануне в Заречном ветром сломало более 30 деревьев.

Заречный, Елена Владимирова

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