С начала лета в Свердловской области утонули 20 человек

С начала купального сезона в Свердловской области утонули уже 20 человек. Спасатели бьют тревогу.

В пресс-службе ГУ МЧС напомнили правила безопасности на воде:

– купаться только в специально оборудованных местах и никогда не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

– не оставлять детей у воды без присмотра ни на минуту.

Рыбакам советуют не выходить на водоем в ветреную погоду, обязательно использовать спасательные жилеты, сообщать родным свой маршрут и время возвращения, а также держать телефон в непромокаемом чехле.

При возникновении экстренных ситуаций нужно немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных служб – 112, 101.

Напомним, в Свердловской области есть только один легальный пляж – на территории санатория «Леневка».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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