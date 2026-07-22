Экс-директор Городской службы автопарковок осужден за злоупотребление полномочиями

Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему руководителю МБУ «Городская служба автопарковок» (МБУ «ГСАП») Евгению Тиунову. Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями».

Как сообщили в пресс-службе суда, с января 2022 по апрель 2025 года Тиунов незаконно получал деньги по разработанной им схеме. При заключении договоров с индивидуальным предпринимателем на обслуживание муниципальных автостоянок он завышал стоимость услуг на 5000 рублей ежемесячно, и предприниматель отдавал эту разницу ему. Всего таким способом Тиунов получил 200 тысяч рублей. Договор касался обслуживания автостоянки по ул. Пирогова, д. 3/2, и деньги должны были расходоваться на нужды города.

В предварительном слушании дела адвокат подсудимого заявил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении Тиунову судебного штрафа. Однако ему в этом было отказано, уголовное дело рассматривалось в общем порядке.

Суд приговорил Тиунова к штрафу в размере 35 тысяч рублей с конфискацией суммы ущерба.

Как уже писал «Новый День», 10 апреля 2025 года сотрудники ФСБ и следственного комитета провели в МБУ «Городская служба автопарковочного пространства» обыски и задержали директора Евгения Тиунова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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