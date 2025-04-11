У ответственного за платные парковки прошли обыски

В транспортном комплексе Екатеринбурга продолжаются антикоррупционные чистки.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», накануне сотрудники ФСБ и следственного комитета провели обыски и задержали директора МБУ «Городская служба автопарковочного пространства» Евгения Тиунова. «Стоит сказать, что это процесс чистки в рамках большой транспортной реформы. Первым был арест директора Гортранса Сергея Нугаева, на днях задержан и также арестован экс-главный инженер этого предприятия Андрей Эльзессер», – отмечает автор канала.

Как уже писал «Новый День», Сергей Нугаев был задержан 13 февраля, его арестовали. 10 апреля Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему срок содержания под стражей до 12 июня. Нугаева обвиняют в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. 5 апреля главный инженер ЕМУП «Гортранс» Андрей Эльзессер был отправлен под арест на два месяца. Мера пресечения будет действовать до 2 июня. Эльзессера обвиняют в получении взятки в 750 тысяч рублей.

С 1 февраля в Екатеринбурге заработала система брутто-контрактов, по которой транспортные компании получают деньги из бюджета за перевозку пассажиров, а прибыль от продажи билетов поступает в казну. «Большая транспортная реформа требует чистых рук», – высказался источник в городской администрации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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