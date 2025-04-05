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Суббота, 5 апреля 2025, 18:01 мск

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Главный инженер ЕМУП «Гортранс» отправлен под арест на два месяца

Главный инженер ЕМУП «Гортранс» Андрей Эльзессер судом Ленинского района Екатеринбурга отправлен под арест на два месяца. Мера пресечения будет действовать до 2 июня, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, что Эльзессера подозревают в получении взятки в 750 тысяч рублей. По данным источника, он получал деньги в той же компании, что и его руководитель Сергей Нугаев. Он был задержан 13 февраля. Его подозревают в получении взятки от коммерсанта за обслуживание автобусов. Сейчас он находится под арестом до 12 апреля.

По данным следствия, Эльзессер получал взятки за подписание актов выполненных работ.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/850787.html
https://newdaynews.ru/ekaterinburg/850787.htmlЗ

Екатеринбург, Елена Васильева

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