Огородникам рекомендуют убирать урожай раньше срока из-за дождей

Из-за затяжных дождей сроки сбора урожая в Свердловской области сдвигаются. Садоводам рекомендуют не ждать, а убирать ягоды и овощи раньше обычного – иначе они могут сгнить прямо на грядках.

Как пояснили эксперты, в сырости смородина, малина, клубника и крыжовник не успевают дозреть, опадают или поражаются серой гнилью. Такой урожай советуют сразу пускать в переработку – варить варенье и компоты или замораживать.

То же касается и овощей. Морковь, свеклу и картофель, если они находятся во влажной почве, лучше убирать на одну-две недели раньше. В сырой земле морковь и свекла могут растрескаться, а картофель – поразиться фитофторой, и такие клубни уже не сохранить.

Как ранее писал «Новый День», урожай этого лета лучше сразу использовать для консервации – на длительное хранение в свежем виде такие овощи не годятся. Картофель, свеклу и морковь после уборки необходимо хорошо просушить в течение 2-3 недель в темном проветриваемом месте. Их лучше использовать в первые 2-3 месяца после уборки.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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