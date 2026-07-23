«Спасти свеклу, морковь, огурцы, кабачки еще можно», – прогноз по урожаю от эксперта-садовода

Июнь и июль побили все рекорды по осадкам в Свердловской области. Обильные дожди спровоцировали паводки: под водой оказались тысячи приусадебных участков и сотни жилых домов. О видах на урожай в регионе после аномально дождливого лета «Новому Дню» рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова.

По ее словам, выращенное еще можно спасти, но многое будет зависеть от погоды во второй половине лета. «Сейчас дожди отступили, и если установится тепло и солнце, садоводы еще смогут спасти урожай свеклы, моркови, огурцов, кабачков», – заявила спикер.

Однако затяжные дожди уже сказались на качестве овощей и фруктов – они становятся водянистыми, хуже хранятся, быстрее загнивают и теряют вкус. «Ягода клубники в этом сезоне – водянистая, не та, какую мы ждали. Смородину, которую обычно сушим 6-8 часов, в этом году приходится держать в сушилке до 16 часов, так как из нее просто течет вода. Лук и чеснок очень сырые, их пора убирать и долго сушить», – поделилась председатель Союза садоводов.

Урожай этого лета лучше сразу использовать для консервации – на длительное хранение в свежем виде такие овощи не годятся. Картофель, свеклу и морковь после уборки необходимо хорошо просушить в течение 2-3 недель в темном проветриваемом месте. Влажные корнеплоды при хранении могут сгнить за месяц. Их лучше использовать в первые 2-3 месяца после уборки, если они не ушли в консервацию.

Главная опасность для растений сейчас – грибковые заболевания: фитофтора, серая гниль, мучнистая роса. Специалист рекомендует садоводам регулярно осматривать посадки, удалять больные листья, проводить обработки биофунгицидами (например, «Фитоспорином-М» каждую неделю), рыхлить почву на глубину 3-5 см, чтобы дать корням доступ воздуха, а картофель – окучивать.

Между тем, как ранее писал «Новый День», специалист Роспотребнадзора Олег Лебедев призвал выбрасывать весь урожай с огородов, попавших в зону затопления. «Паводковая вода очень специфична, количество потенциальных возбудителей инфекций в ней бесконечно, провести такую дезинфекцию, чтобы убить каждого, невозможно в домашних условиях. Только автоклавирование, но понятно, что продукция с огорода ее не переживет. Так что нет, только утилизация»,– пояснил эксперт.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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