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МЧС раскрыло подробности гибели туриста на Исети

В ГУ МЧС Свердловской области рассказали о несчастном случае, в результате которого на реке Исети под Каменском-Уральским погиб мужчина.

ЧП случилось в районе деревни Малая Кодинка. Группа людей сплавлялись на 5 надувных сапбордах. Несколько сапов опрокинулись, и 4 человека оказались в воде. Женщина и двое подростков были в спасательных жилетах, их вынесло на берег, после чего они были спасены очевидцами. В медицинской помощи не нуждаются.

Мужчина без спасжилета выплыть сам не смог. Его поиски ведутся поисково-спасательным отрядом Свердловской области. Обстоятельства происшествия выясняются следственными органами.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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