На Исети перевернулись 5 сапбордов с туристами. Один человек погиб

В среду, 22 июля, на реке Исети опрокинулись пять надувных сапбордов, находящихся в индивидуальном пользовании.

Как сообщает МКУ «Управление ГО и ЧС г. Каменска-Уральского», три человека оказались в воде и их унесло течением. Один из пострадавших, мужчина, не использовавший средства индивидуальной защиты, погиб.

Как уже писал «Новый День», в тот же день на реке Чусовой погибла туристка из Невьянска: на ее палатку упало дерево, сломанное ураганом.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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