По факту гибели туристки на реке Чусовой возбуждено уголовное дело

В Нижнем Тагиле после гибели туристки на реке Чусовой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, 62-летняя женщина в составе группы туристов участвовала в сплаве по Чусовой, организованном одной из частных компаний. Вечером 22 июля туристы разбили палаточный лагерь. Началась гроза с сильным порывистым ветром, и на палатку, где находилась женщина, упала береза. Туристка получила травмы, несовместимые с жизнью.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что погибшая была жительницей Невьянска, на сплав она отправилась вместе со своим 43-летним сыном. Всего в составе группы было более 100 человек. «По всей видимости, изменчивая уральская погода и недосмотр со стороны организаторов мероприятия в очередной раз привели к трагическому исходу», – отметил полковник Горелых.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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