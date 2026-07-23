Стало известно, кто погиб на Чусовой в разрушенном ураганом лагере

Стало известно, кто погиб на Чусовой в Свердловской области, где ураганный ветер разрушил туристический лагерь. Жертвой разгула стихии стала женщина, еще одна туристка получила тяжелую травму голени, сообщили в управлении МЧС по региону.

По предварительным данным, в лагере находились порядка 150 человек. Они были эвакуированы. Сообщается, что группа не была зарегистрирована в МЧС.

Сейчас спасатели уточняют, что некоторые природные парки закрыты для посещения из-за паводка.

Екатеринбург, Елена Сычева

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