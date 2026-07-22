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Туристы сообщили о гибели человека на Чусовой из-за урагана

Чусовая, архивное фото

Ураганный ветер на севере Свердловской области разрушил туристический лагерь на Чусовой, сообщают организаторы трейла «Большая уральская тропа» в своем телеграм-канале. ЧП произошло на Омутном камне в Горнозаводском районе, недалеко от поселка Ёква.


«Случился лесоповал и деревья упали на палатки. Предварительно есть пострадавшие и один погибший. Идёт эвакуация. Официальной информации и фото пока нет. Погода нынче просто дичает и делает туризм на Среднем Урале испытанием», – сообщил канал БУТ.

Екатеринбург, Елена Сычева

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