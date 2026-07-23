российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Дума Невьянска приняла досрочную отставку мэра города

Невьянская городская дума согласилась принять досрочную отставку главы города Александра Берчука. Об этом сообщил в соцсетях депутат заксо Алексей Свалов.

«В Невьянске состоялось внеочередное заседание Думы. На повестке один вопрос: о прекращении досрочно полномочий главы Невьянского муниципального округа. Депутаты утвердили единогласно», – написал он.

Как уже сообщал «Новый День», Александр Берчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за паводка и заявление об уходе в отставку. Официальная причина – состояние здоровья.

Невьянск, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,