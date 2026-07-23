Дума Невьянска приняла досрочную отставку мэра города

Невьянская городская дума согласилась принять досрочную отставку главы города Александра Берчука. Об этом сообщил в соцсетях депутат заксо Алексей Свалов.
«В Невьянске состоялось внеочередное заседание Думы. На повестке один вопрос: о прекращении досрочно полномочий главы Невьянского муниципального округа. Депутаты утвердили единогласно», – написал он.
Как уже сообщал «Новый День», Александр Берчук почти одновременно подписал постановление о введении в городе режима ЧС из-за паводка и заявление об уходе в отставку. Официальная причина – состояние здоровья.
Невьянск, Елена Владимирова
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