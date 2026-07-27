Странное сияние засняли на трассе М-12

Екатеринбуржцы засняли странное мигание на трассе М-12 Москва – Казань – Екатеринбург. На иллюминацию обратили внимание автомобилисты на участке между Бисертью и Дружинино в Свердловской области.

Странное сияние на трассе

«Сначала подумали, что это какая-то аварийная служба мигает, а когда поближе подъехали, оказалось, что что-то случилось с освещением», – рассказала «Новому Дню» екатеринбурженка София.

Екатеринбург, Елена Сычева

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