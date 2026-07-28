За сутки в Свердловской области утонули двое взрослых и подросток

За минувшие сутки, 27 июля, в Свердловской области на воде погибли три человека – подросток и двое мужчин.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС, в акватории карьера Старая Линза под Екатеринбургом утонул подросток. Телеграм-канал Zloy_Ekb уточняет, что юноше было 17 лет. Он не умел плавать, но прыгнул с обрыва в воду. Друзья попытались ему помочь, но не успели.

Еще двое мужчин погибли на акватории Верх-Нейвинского водохранилища и на реке Пышме в Сухом Логу.

По всем трем случаям проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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