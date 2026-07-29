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Пять человек утонули в Свердловской области за два дня

На водоемах Свердловской области за сутки утонули женщина и ребенок. Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, тело женщины было обнаружено в Нижне-Качканарском водохранилище. Несовершеннолетний погиб на акватории водоема парк-отеля «Евразия» в Екатеринбурге. По фактам обоих происшествий проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Накануне на водоемах Свердловской области утонули три человека – двое мужчин и 17-летний подросток. С начала купального сезона погибли уже 27 человек, среди них – 9 детей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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