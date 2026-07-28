Ситуация с питьевой водой в Верхней Салде начала стабилизироваться

Качество водопроводной воды в Верхней Салде, где в нее попали отходы птицефабрики, за последние дни улучшилось.

Как сообщили в ДИПе, накануне ситуацию обсудили на специальном совещании. Губернатор Денис Паслер поручил усилить работы по нейтрализации последствий попадания вредных веществ в Исинское водохранилище и продолжить регулярный мониторинг ее качества.

«По данным специалистов Роспотребнадзора по Свердловской области, ситуация стабилизируется. Показатели содержания аммиака впервые не превышают предельно допустимую концентрацию. Решение о поэтапной отмене действующих ограничений может быть принято уже после двух-трех суток улучшения качества воды», – подчеркнул Денис Паслер.

Отбор проб воды производится каждые два часа на входе и выходе в очистных сооружениях, а также в водоемах. Возбудителей инфекционных заболеваний по микробиологическим показателям не выявлено. Продолжаются аэрация водоемов и применение дополнительных коагулянтов. Эпидемиологическая ситуация в Верхней Салде соответствует сезонному уровню. Случаев заболеваний, связанных с качеством воды, не выявлено.

При этом нормативы уже позволяют использовать воду для мытья посуды и стирки, а также для гигиенических процедур. Для питья, приготовления пищи и чистки зубов по-прежнему необходимо использовать бутилированную воду.

Как уже писал «Новый День», с позапрошлой недели жители Верхней Салды не могли пользоваться водопроводной водой – в ней выявлено превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Жителям было категорически запрещено использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, для мытья посуды, овощей, фруктов, для гигиенических процедур, для поения домашних животных.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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