Авторизация через «Госуслуги» и тестирование на ПДД: мэрия обещает предъявить кикшерингам ультиматум

Администрация Екатеринбурга разработала проект нового договора с операторами аренды электросамокатов, который вводит более жесткие правила кикшеринга.

Как сообщает близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», со следующего года операторы кикшеринга смогут заключать договор на бесплатное пользование муниципальными парковками при условии соблюдения ряда обязательных требований:

– авторизация пользователей через «Госуслуги»;

– тестирование на знание ПДД;

– передача данных о поездках властям города;

– единая оранжевая окраска и идентификационные номера по ГОСТ;

– ограничение скорости до 25 км/ч, возраст СИМ – не старше 2 лет.

За нарушения предусмотрены такие санкции как сокращение парка самокатов (до 500 единиц), при снижении на 50% – прекращение доступа к парковкам. Восстановление доступа – после устранения нарушений.

Кроме того, планируется внести изменения в Правила благоустройства города, введя в них отдельную главу о размещении СИМ. Самокаты запретят ставить у школ, больниц и других соцучреждений (ближе 20 м); на тротуарах шириной менее 1,5 м; на газонах, остановках, в арках и на придомовых территориях.

Припаркованные с нарушениями самокаты будут эвакуировать. Нарушения будут выявлять администрации районов, перемещать на спецстоянку – ЦОД или подрядчик. Они будут составлять акт с фотофиксацией, присваивать самокату инвентарный номер и публиковать информацию об этом в течение 1 дня. Возврат – только после оплаты перемещения и хранения. Если самокат не выкупят за 30 дней, он может быть признан муниципальной собственностью. Все платежи будут направляться в бюджет города и пойдут на развитие инфраструктуры для СИМ.

В июле-августе 2026 года администрация города подготовит соглашения с операторами и внесет изменения в Правила благоустройства. В сентябре-октябре изменения утвердит гордума, будет принят базовый порядок эвакуации (без размера платы). В ноябре в областное заксо внесут законопроект о штрафах. До конца года власти будут готовиться к запуску полноценного механизма к новому сезону аренды.

Завершение всех процедур ожидается к концу 2026 года. Новый порядок заработает в полном объёме со следующего сезона.

Как уже писал «Новый День», ЧП с самокатами происходят почти ежедневно. Например, поздно вечером 28 июля два подростка, 14 и 15 лет, в нарушение правил ехали на одном арендованном электросамокате по крайней правой полосе проезжей части, резко перестроились в другую полосу и столкнулись с БМВ под управлением 25-летней женщины. 15-летний водитель самоката с тяжелыми травмами попал в реанимацию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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