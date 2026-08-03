Подростки устроили гонку на кикшеринговых электросамокатах по ТЦ

Несколько подростков в минувшие выходные решили покататься на электросамокатах прямо по ТРЦ «Гринвич» и сами выложили видео в соцсети, «чтобы прославиться».

Администрация ТРЦ заявила порталу e1.ru, что обеспокоена и считает, что это может быть опасно для посетителей.

«Мы выступаем резко против использования самокатов на территории ТРЦ и ищем способы решения этой проблемы, но готового юридического решения, которое было бы поддержано второй стороной – сервисами кикшеринга, – пока нет. Если говорить о способах реагирования, то администрация ТРЦ может только просить несовершеннолетних тиктокеров покинуть здание, но не может их задерживать и привлекать правоохранительные органы», – заявили в пресс-службе «Гринвича».

Как уже писал «Новый День», ЧП с самокатами в Екатеринбурге происходят почти ежедневно. Например, поздно вечером 28 июля два подростка, 14 и 15 лет, в нарушение правил ехали на одном арендованном электросамокате и столкнулись с БМВ под управлением 25-летней женщины. 15-летний водитель самоката попал в реанимацию. 29 июля 13-летний самокатчик сбил 77-летнюю женщину, ей потребовались две операции.

На прошлой неделе администрация города анонсировала внедрение с 2027 года нового договора с операторами аренды электросамокатов, который подразумевает в том числе авторизацию пользователей через «Госуслуги».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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