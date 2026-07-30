На Уралмаше стреляли в подростков. Один получил травмы

В Екатеринбурге прокуратура Орджоникидзевского района проводит проверку по факту стрельбы на Уралмаше. Инцидент произошел у бывшей гостиницы «Мадрид» на улице Машиностроителей.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, дети катались на велосипедах и остановились вблизи гостиницы. В какой-то момент они стали кидать мелкие камни, куда именно и в кого – не уточняется. В ответ прогремели выстрелы. Задело одного из подростков.

Прокуратура проверит, не нарушены ли были права детей, и установит все обстоятельства. Сейчас выясняют, насколько серьезно пострадал ребенок. Ход доследственной проверки взят на контроль. Если найдут нарушения – будут приняты меры.

«Моему ребенку сверху, с балконов, прилетели пули из травмата. У него четыре раны: три на спине, одна на ухе. После того, как он начал орать, сверху выглянул какой-то бородатый взрослый дядька и сказал: «Забирайте велосипеды и уматывайте, иначе мой напарник выстрелит сильнее». Никаких предупреждающих сигналов не было, ничего, просто вылезли и начали стрелять по детям. По моей версии, это были охранники ЧОПа, охраняющие это здание», – рассказала мать мальчика порталу Е1.

Как уже писал «Новый День», бывшая гостиница «Мадрид», объект культурного наследия федерального значения, уже много лет стоит заброшенным, ее охраняет ЧОП.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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