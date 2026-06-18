Заброшенную гостиницу «Мадрид» вновь выставят на торги

Госкорпорация «ДОМ.РФ» выставит на торги заброшенную гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге. За последние десять лет это уже третья попытка найти инвестора для восстановления памятника конструктивизма.

На продажу планируется выставить здание площадью 9,2 тысячи кв. м и участок под ним площадью 0,73 га. Кадастровая стоимость участка составляет 50,4 миллиона рублей. Инженерные коммуникации в здании отсутствуют. Торги предполагается провести в первом квартале 2027 года.

Нынешний собственник «Мадрида» предлагает потенциальным покупателям варианты, как можно использовать бывшую гостиницу. Она может стать жилым домом, больницей, школой, офисным помещением, торговым центром, отелем, креативным общественными пространством, есть также вариант «парк/сад».

Гостиница «Мадрид» была построена в 1933-1937 годах по проекту архитекторов Виктора Безрукова и Петра Оранского. Название памятника отсылает к событиям гражданской войны в Испании в 1930-х годах. В годы Великой Отечественной войны в здании располагался эвакогоспиталь, после – рабочее общежитие. В 1990-х годах общежитие закрыли. Потом на протяжении почти 20 лет здесь менялись арендаторы, но ни один не освоил здание полностью. В заброшенном памятнике неоднократно возникали пожары.

В октябре 2023 года строение отдали в аренду ООО «Гранд Мадрид», но компания не приняла никаких мер для его сохранности, поэтому в конце 2025 года Федеральное агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры расторгло договор аренды. В марте 2026 года бывшую гостиницу передали под управление «ДОМ.РФ».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube