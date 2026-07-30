В аэропорту Кольцово временно прекращен прилет и вылет самолетов

В Екатеринбургском аэропорту Кольцово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Напомним, сегодня в 10:18 в Свердловской области был объявлен режим беспилотной опасности. Ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность. В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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