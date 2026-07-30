В Ирбите не осталось затопленных домов

Уровень воды в реке Нице в Ирбите постепенно снижается. По данным на утро 30 июля, вода остановилась на отметке 689 сантиметров, что ниже опасного уровня почти на полметра. Жилые дома уже полностью освободились от воды, сообщил глава города Николай Юдин.

Однако придомовые территории и огороды остаются затопленными – таких пока 143. «Продолжаем активно заниматься очисткой территорий, вывозом мусора, оказанием помощи проживающим в зоне затопления. Дождь сейчас городу даже на пользу, так как помогает избавляться от грязи и неприятного запаха на прибрежных улицах», – написал мэр в соцсетях.

В городе работают добровольцы, коммунальные службы и предприятия. Завтра к ним присоединятся волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

В ГУ МЧС по Свердловской области уточнили: в регионе за сутки от воды освободились 26 жилых домов и 52 приусадебных участка. Под водой остаются 41 жилой дом, 1450 участков, 10 низководных мостов и один участок автодороги. Новых подтоплений, по прогнозам, не ожидается.

Как ранее писал «Новый День», 29 июля открыли движение на важном участке в Ирбитском районе. После ухода паводка снова можно проехать по 107-110 км автодороги Камышлов – Ирбит – Туринск – Тавда. Дорожники ведут восстановительные работы, в частности, отсыпают поврежденные участки обочины. Подрядная организация продолжит работы по ликвидации последствий подтопления. Они пройдут без полного ограничения движения транспорта.

Ирбит, Дарья Деменева

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