Ушел в отставку глава Кушвы, по которой месяц назад пронесся ураган

Глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин принял решение покинуть свою должность по собственному желанию.

Как сообщил ТАСС-Урал сам мэр, сегодня депутаты местной думы приняли его отставку. Слепухин руководил округом с 2013 года.

Как уже писал «Новый День», мощный ураган прошел по Кушве и ее окрестностям вечером 22 июня. В результате стихии было повреждено более 130 домов и 25 автомобилей. Губернатор Денис Паслер пообещал, что жилье кушвинцев будет восстановлено за счет бюджета.

Добавим, за последние две недели в отставку ушли еще два мэра – глава Первоуральска Игорь Кабец и глава Невьянска Александр Берчук.

Кушва, Елена Владимирова

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