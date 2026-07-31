77-летняя пенсионерка попала в больницу после наезда самокатчиков

77-летняя жительница Екатеринбурга получила тяжелые травмы по вине двух подростков, ехавших на одном электросамокате.

ДТП случилось на улице Бардина возле дома № 34. От удара пенсионерка упала и потеряла сознание, ее отвезли в больницу на машине скорой помощи.

Дочь пострадавшей рассказала порталу е1.ru, что у ее матери – открытый перелом кисти, разорвана губа, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины. Пострадавшей потребовалось две операции.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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