Выяснилось, что самокатчику, сбившему пенсионерку, 13 лет

Госавтоинспекция Екатеринбурга установила личность самокатчика, который вечером 29 июля сбил 77-летнюю пенсионерку на улице Бардина.

Как сообщили в ГАИ, за рулем электросамоката находился 13-летний подросток, который взял СИМ у своей знакомой, чтобы прокатиться. Мощность электросамоката – 600 Вт.

Родителей подростка привлекут к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает, что лица, не достигшие возраста, разрешенного для управления СИМ, не вправе использовать такие средства передвижения. Собственники электросамокатов мощностью более 250 Вт за передачу СИМ лицу, не имеющему права управления транспортным средством, должны ответить по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в размере 30 000 рублей.

Как уже писал «Новый День», пожилая женщина в результате ДТП получила тяжелые травмы – у нее открытый перелом кисти, разорвана губа, сотрясение головного мозга, многочисленные ушибы и ссадины. Пострадавшей потребовалось две операции, она все еще в больнице.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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