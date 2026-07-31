Временно управлять Невьянском будет городской прокурор (ФОТО)

Губернатор Денис Паслер назначил временно исполняющим полномочия главы Невьянского муниципального округа Егора Корнилова, который до сегодняшнего дня работал городским прокурором.

Как сообщили в ДИПе, Егор Корнилов родился в 1981 году в Екатеринбурге. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Начал трудовую деятельность следователем прокуратуры Ленинского района Магнитогорска. Позже работал старшим следователем и прокурором в прокуратуре Челябинской области. С 2010 года занимал должность заместителя прокурора Железнодорожного района Екатеринбурга, с 2016 года – прокурора Североуральска, с 2021 года – Невьянского городского прокурора. К исполнению обязанностей приступает с 1 августа 2026 года.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе прежний глава Невьянска Александр Берчук сначала подписал постановление о введении в городе режима ЧС, а затем – заявление об уходе в отставку. Режим ЧС был введен с 12:00 среды, 22 июля, в тот же день стало известно об уходе мэра.

Невьянск, Елена Владимирова

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