Проезд по мосту на улице Куйбышева открыт

Сегодня с утра открыто движение по мосту на улице Куйбышева для общественного и личного автотранспорта, трамваев и пешеходов. Как сообщил в соцсетях глава Екатеринбурга Алексей Орлов, в честь Дня города срок открытия моста сдвинули на две недели.

Сейчас здесь строят подземный пешеходный тоннель, который свяжет берега Исети. Завершить работы планируется к ноябрю. Внутри объекта будут смонтированы системы освещения и видеонаблюдения. Пол в переходе уложат гранитом, а входные группы оборудуют пандусами для обеспечения доступа маломобильных групп населения.

Новый тоннель, несмотря на локальный характер (88 метров), будет иметь важное значение, так как впервые обеспечит прямой пешеходный транзит между участками набережной Малышева-Куйбышева и Куйбышева-Декабристов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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