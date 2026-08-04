Синоптики пообещали Уралу жаркий, но дождливый август

В Свердловской области будет жарко, но дождливо в августе. Такой прогноз на месяц дают синоптики Гидрометцентра России. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений. При этом и осадков, по долгосрочному прогнозу, тоже будет больше обычного. Отметим, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 80% августовской нормы.

Ранее синоптики обещали жаркий июль – и с этой частью прогноза они не ошиблись, однако просчитались в части дождей, предполагая, что месяц будет засушливее обычного.

Екатеринбург, Елена Сычева

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