российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Синоптики пообещали Уралу жаркий, но дождливый август

В Свердловской области будет жарко, но дождливо в августе. Такой прогноз на месяц дают синоптики Гидрометцентра России. Ожидается, что температура воздуха будет выше средних многолетних значений. При этом и осадков, по долгосрочному прогнозу, тоже будет больше обычного. Отметим, что только за первые выходные в Екатеринбурге выпало 80% августовской нормы.

Ранее синоптики обещали жаркий июль – и с этой частью прогноза они не ошиблись, однако просчитались в части дождей, предполагая, что месяц будет засушливее обычного.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Ссылки по теме

Жара в апреле, июне и июле. Гидрометцентр дал прогноз на весну, лето и осень

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,