российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Число жалоб на микрофинансовые организации резко выросло

Жители Урала стали чаще жаловаться на микрофинансовые организации. Только за первое полугодие показатель вырос в 1,7 раза, сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

«Претензии к МФО главным образом касались так называемых раздолжнителей – недобросовестных юридических компаний, которые обещают заемщикам полное списание долгов без последствий. Однако ожидания людей, как правило, не оправдываются, и они по-прежнему остаются с долговыми обязательствами перед кредиторами», – отметили в УГУ.

Напомним, недавно Госдума приняла закон, по которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать клиентов о заключенных от их имени договорах, а также об их условиях. «Оповещение будет осуществляться через контактные данные заемщика или «Госуслуги» незамедлительно – в течение 15 минут», – сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. Закон заработает с 1 сентября 2027 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42