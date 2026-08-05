Число жалоб на микрофинансовые организации резко выросло

Жители Урала стали чаще жаловаться на микрофинансовые организации. Только за первое полугодие показатель вырос в 1,7 раза, сообщили в пресс-службе Уральского главного управления Банка России.

«Претензии к МФО главным образом касались так называемых раздолжнителей – недобросовестных юридических компаний, которые обещают заемщикам полное списание долгов без последствий. Однако ожидания людей, как правило, не оправдываются, и они по-прежнему остаются с долговыми обязательствами перед кредиторами», – отметили в УГУ.

Напомним, недавно Госдума приняла закон, по которому банки и микрофинансовые организации будут обязаны информировать клиентов о заключенных от их имени договорах, а также об их условиях. «Оповещение будет осуществляться через контактные данные заемщика или «Госуслуги» незамедлительно – в течение 15 минут», – сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. Закон заработает с 1 сентября 2027 года.

Екатеринбург, Елена Сычева

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