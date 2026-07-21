Банки и МФО обязали уведомлять граждан о заключенных на их имя кредитных договорах

Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях законопроект, предусматривающий внедрение механизма информирования заемщика при заключении им договора потребительского кредита или займа.

Согласно документу, банки и микрофинансовые организации (МФО) будут обязаны информировать клиентов о подписании от их имени кредитных договоров, а также об их условиях. Оповещение будет осуществляться через контактные данные заемщика или Госуслуги незамедлительно – в течение 15 минут, сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента. В уведомлении будут указаны наименование банка или МФО, процентная ставка, сумма кредита или кредитный лимит, а также срок возврата заемных средств.

Если сумма кредита превышает 50 тыс. рублей и на договор распространяется действие периода охлаждения, в сообщении дополнительно пояснят, до какого момента заемщик может отказаться от получения денег, уточняет «Дума ТВ».

Банки и МФО будут передавать сведения о заключенных кредитных договорах в квалифицированные бюро кредитных историй. Бюро должно направить уведомление в личный кабинет заемщика на портале «Госуслуги» не позднее 15 минут с момента получения всех необходимых данных от кредитора. Кредитные организации должны будут заключить договор об оказании информационных услуг с одним из таких бюро.

Закон вступит в силу 1 октября 2027 года. Квалифицированные бюро кредитных историй должны будут выстроить взаимодействие своих информационных систем с Госуслугами не позднее 1 июня 2027 года.

Как отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, принятие закона «снизит риски оформления кредитов на граждан преступным путем».

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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