Скончался бывший первый замминистра ЖКХ Игорь Чикризов

В Екатеринбурге на 62-м году жизни скончался бывший первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Игорь Чикризов. Об этом сообщает «Областная газета». Бывший чиновник ушел из жизни 1 августа. В должности заместителя министра он проработал 16 лет.

Как уже писал «Новый День», в 2025 году Верх-Исетский суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении Игоря Чикризова и другого бывшего замминистра, Андрея Кислицына. По версии следствия, за взятку в размере более 4 млн рублей чиновники должны были обеспечить общее покровительство ООО «Экохим-проект» при выполнении заключенных ими контрактов. Кислицына приговорили к 11 годам строгого режима и штрафу в размере 8 млн рублей. Очередное заседание по делу Игоря Чикризова было назначено на 29 июля, но он не явился в суд по болезни.

Екатеринбург, Елена Владимирова