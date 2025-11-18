Начался суд над двумя бывшими заместителями министра ЖКХ

Сегодня Верх-Исетский суд Екатеринбурга начал рассматривать уголовное дело в отношении бывших заместителей министра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына и Игоря Чикризова. Их обвиняют в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе суда, за взятку в размере более 4 млн рублей чиновники должны были обеспечить общее покровительство ООО «Экохим-проект» при выполнении заключенных ими контрактов.

По версии следствия, с января 2023 года по март 2024-го бывший министр ЖКХ Николай Смирнов и его заместители Игорь Чикризов и Андрей Кислицын получили взятку в сумме свыше 4,4 миллиона рублей. Смирнову досталось свыше 980 тысяч рублей, Чикризову – не менее 1 миллиона рублей, Кислицыну – не менее 2,5 миллиона рублей.

Во время следствия было допрошено порядка 30 свидетелей, проведены очные ставки, проанализирован значительный объем документации. Судом по ходатайству Следственного комитета наложен арест на имущество обвиняемых. Следующее заседание состоится 10 декабря.

Суд над Николаем Смирновым должен был начаться 10 ноября, но заседание отложили до 4 декабря.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube