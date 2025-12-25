В суде раскрыли схему, по которой получали взятки экс-министр Смирнов и его замы

Во время судебного заседания по делу бывших замов экс-министра ЖКХ Игоря Чикризова и Андрея Кислицына следствие раскрыло детали схемы, по которой, по его версии, чиновники получали взятки от исполнителя муниципальных контрактов.

Как передает «Коммерсант», в 2022 году представитель компании «Экохим-Проект» через посредника сообщил первому замминистра Игорю Чикризову о желании за взятку заручиться покровительством министерства энергетики и ЖКХ при реализации муниципальных проектов. Чикризов рассказал об этом министру Николаю Смирнову и его заму Андрею Кислицыну. Чиновники договорились брать в качестве взятки 4% от суммы оплаченных работ по выполненным муниципальным контрактам. В деле фигурируют контракты с администрациями Заречного, Гаринского, Байкаловского, Артемовского городских округов.

Напомним, по версии следствия, с января 2023 года по март 2024-го Николай Смирнов, Игорь Чикризов и Андрей Кислицын на троих получили взятки в сумме свыше 4,4 миллиона рублей. Смирнову досталось свыше 980 тысяч рублей, Чикризову – не менее 1 миллиона рублей, Кислицыну – не менее 2,5 миллиона рублей. Во время следствия было допрошено порядка 30 свидетелей, проведены очные ставки, проанализирован значительный объем документации. Судом по ходатайству Следственного комитета наложен арест на имущество обвиняемых.

Николай Смирнов пошел на сделку со следствием и получил 5 лет условно.

