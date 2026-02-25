Прокурор потребовал для бывшего замминистра ЖКХ 13 лет строгого режима

Государственный обвинитель в ходе судебных прений попросил приговорить бывшего замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына к 13 годам в колонии строгого режима, а его сообщника, экс-депутата заксо Павла Мякишева, – к 10 годам. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, прокурор предложил дополнительно взыскать с Кислицына и Мякишева штраф в двукратном размере взятки, а также лишить их права занимать должности на госслужбе: Кислицына – на 15 лет, Мякишева – на 7 лет.

По версии следствия, с декабря 2022 года по апрель 2024 года Кислицын через посредника получил от производителя светотехнического оборудования свыше 1,9 млн рублей, являющихся частью взятки в общей сумме 4 млн рублей. Оставшуюся сумму в размере свыше 2 млн рублей за посреднические услуги получил Мякишев. За это Кислицын помог предпринимателю заключить контракты с администрациями четырех уральских городов. Обвиняемые свою вину не признали.

Напомним, 6 февраля Кислицын и Мякишев были арестованы по ходатайству прокуратуры. Ранее оба фигуранта находились под более мягкой мерой пресечения – подпиской о невыезде и надлежащем поведении, однако неоднократно нарушали правила, поэтому прокурор ходатайствовал об их заключении под стражу.

Как уже писал «Новый День», в прошлом году был осужден бывший начальник Кислицына – экс-министр ЖКХ Николай Смирнов. Он ушел в отставку 13 января 2025 года, а уже 24 января он был арестован по обвинению в получении взятки. Также под суд попали его бывшие заместители – Игорь Чикризов и Андрей Кислицын. Николай Смирнов полностью признал вину и пошел на сделку со следствием. 15 июля его выпустили из СИЗО под запрет определенных действий, а 12 декабря приговорили к 5 годам лишения свободы условно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

