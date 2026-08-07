Средний и Южный Урал обменяются главными судебными приставами (ФОТО)

C 10 августа 2026 года Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области возглавит генерал-майор внутренней службы Юлия Третьякова, которая с 2018 года занимала аналогичную должность в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП Свердловской области.

Генерал-майор внутренней службы Альбина Сухорукова, которая с 2018 года возглавляет ГУФССП России по Свердловской области, перейдет на службу в Челябинскую область.

Кадровые перестановки производятся в рамках плановой ротации руководителей региональных Главных управлений службы судебных приставов.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова

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