Средний и Южный Урал обменяются главными судебными приставами (ФОТО)

C 10 августа 2026 года Главное управление Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области возглавит генерал-майор внутренней службы Юлия Третьякова, которая с 2018 года занимала аналогичную должность в Челябинской области, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП Свердловской области.
Генерал-майор внутренней службы Альбина Сухорукова, которая с 2018 года возглавляет ГУФССП России по Свердловской области, перейдет на службу в Челябинскую область.
Кадровые перестановки производятся в рамках плановой ротации руководителей региональных Главных управлений службы судебных приставов.
Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»