Над Свердловской областью уничтожены 8 вражеских беспилотников

Сегодня утром над Свердловской областью были сбиты восемь вражеских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер.

«Силами Министерства обороны РФ, средствами авиации и ПВО, мобильными огневыми группами уничтожены восемь беспилотников. Три БПЛА упали на кровлю логистического центра. Люди эвакуированы, пострадавших нет. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание логистического центра, на месте работают экстренные службы», – написал губернатор в своем МАХ-канале.

Как уже сообщал «Новый День», около 09:00 беспилотники ВСУ атаковали склад Wildberries на окраине Екатеринбурга. С объекта было эвакуировано 800 человек. Пресс-служба маркетплейса сообщила, что прием текущих поставок временно ограничен из-за пожара, они перенаправлены на другие объекты.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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