В Екатеринбурге атакован склад Wildberries. Люди не пострадали

Сегодня утром беспилотники ВСУ атаковали склад Wildberries на окраине Екатеринбурга.

«Вражеские беспилотники атаковали склад в Екатеринбурге. Из помещений логистического объекта эвакуировано 800 человек, никто не пострадал. Преступный киевский режим не оставляет попыток нанести вред нашим регионам и посеять панику. Оперативные службы предпринимают все возможные меры для обеспечения безопасности жителей», – написал в соцсетях полпред президента на Урале Артем Жога.

Пресс-служба Wildberries сообщила, что прием текущих поставок временно ограничен из-за пожара, они перенаправлены на другие объекты.

Как уже писал «Новый День», с середины июля беспилотники ВСУ атаковали более 20 логистических комплексов маркетплейса Wildberries, в том числе в Подмосковье, Ленинградской области, Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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