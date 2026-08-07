В Екатеринбурге распродают ПВЗ Wildberries

В Екатеринбурге после атак беспилотников на логические центры Wildberries выросли продажи пунктов выдачи заказов маркетплейса. Цены на ПВЗ, которые находятся в арендованных помещениях, варьируются от 300 тысяч до 2,5 миллиона рублей. Чаще всего причиной продажи владельцы называют личные и семейные обстоятельства.

Сейчас на сайте «Авито» более 70 предложений о продаже ПВЗ Wildberries на территории Екатеринбурга. «Пункт уверенно развивается, а впереди период традиционного увеличения количества заказов, что создает хорошие возможности для дальнейшего роста оборота и прибыли», – говорится в объявлении о продаже ПВЗ недалеко от метро «Проспект Космонавтов» (цена 480 тысяч рублей).

Некоторые продавцы подчеркивают, что бизнес не требует много времени и подходит для новичков. «Пункт полностью автономен и не требует особого внимания, езжу туда два раза в месяц – раздать зарплату. Практически пассивный доход. Причина продажи – все банально. Родился ребенок, нужна квартира. Собираю на ипотеку», – пишет продавец ПВЗ в торговом центре «Пароход» на Уралмаше (цена 1,730 млн руб.).

«Продам только открывшийся и стремительно развивающийся ПВЗ. Продается по семейным обстоятельствам (ребенку нужно делать операцию)», – сообщает еще один владелец ПВЗ на улице Академика Ландау (цена 400 тысяч рублей).

«Пункт полностью настроен и не требует дополнительных вложений. Отличный вариант как для начинающих предпринимателей, так и для владельцев сети ПВЗ. Причина продажи: нехватка времени на операционное управление. Есть основной бизнес и параллельно развиваюсь в новом направлении», – указано в объявлении о продаже ПВЗ на ул. Свердлова (цена 300 тысяч рублей).

Многие продавцы согласны на торг, есть объявления, где начальная стоимость ПВЗ была снижена. Как следует из объявлений, чистая прибыль одного пункта может составлять от 40 до 100 тысяч рублей (сильно зависит от трафика). При этом самая большая расходная часть – оплата аренды помещений.

Есть также предложения о продаже сети ПВЗ Wildberries в Екатеринбурге. Стоимость восьми пунктов оценивается в 26,5 миллиона рублей. По словам продавца, чистая прибыль составляет 1,6 миллиона рублей в месяц, окупаемость бизнеса – 17 месяцев.

Как ранее писал «Новый День», с середины июля беспилотники ВСУ атаковали более 20 логистических комплексов маркетплейса Wildberries, в том числе в Подмосковье, Ленинградской области, Екатеринбурге.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева