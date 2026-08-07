После серии атак беспилотников Wildberries ищет новые склады для своих товаров

Маркетплейс Wildberries в ближайшее время собирается запустить программу по открытию партнерских хабов для хранения товаров.

Как сообщает пресс-служба компании, владельцы и арендаторы подходящих складских помещений смогут открыть партнерский хаб и получать от WB вознаграждение за обработку, хранение и отгрузку товаров продавцов маркетплейса.

На текущем этапе Wildberries принимает заявки от владельцев и арендаторов складских помещений из всех регионов России. Дальнейшая география проекта будет определяться с учетом интереса потенциальных партнеров.

«Это позволит быстрее доставлять товары клиентам, а владельцам ПВЗ и предпринимателям с подходящими помещениями – расширить свои возможности и получить дополнительный источник дохода», – отметила основатель Wildberries Татьяна Ким.

Как уже писал «Новый День», с середины июля беспилотники ВСУ атаковали более 20 логистических комплексов маркетплейса Wildberries, в том числе в Подмосковье, Ленинградской области, Екатеринбурге. В Екатеринбурге после атак беспилотников выросло число выставленных на продажу пунктов выдачи заказов маркетплейса – сейчас на сайте «Авито» более 70 предложений.

Москва, Елена Владимирова

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