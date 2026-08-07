На этнофестивале «Стороны Света» выступят фолк-группы «Отава Ё», «Оберег» и «Изумруд»

5 сентября в Харитоновском парке впервые состоится мультикультурный фестиваль «Стороны Света». Он пройдет в рамках Международного фестиваля молодежи. Вход на мероприятие – бесплатный.

Как отмечают организаторы фестиваля, за один день с 14:00 до 22:00 гости смогут совершить путешествие по самым колоритным уголкам страны: послушать фолк-группы из разных городов, сходить на лекции о фольклоре и региональной моде, научиться этническим танцам и ремеслам, попробовать национальные блюда народов России.

В программе – этно-маркет с фермерскими продуктами, этническими музыкальными инструментами, дизайнерскими украшениями и одеждой локальных брендов. Для детей подготовили отдельное пространство, где в игровой форме познакомят с народными промыслами: можно будет своими руками сделать и расписать игрушки.

В музыкальной части фестиваля запланировано выступлении семи коллективов. Главный хедлайнер – фолк-группа «Отава Ё» со специальным шоу. Также на сцену выйдут AINA, Hodila Izba и «Оберег», «Девица», Sage и, конечно, ансамбль «Изумруд» из Екатеринбурга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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