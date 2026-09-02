«Стороны Света» – полная программа этнофестиваля

5 сентября в Харитоновском парке впервые состоится мультикультурный фестиваль «Стороны Света». Как сообщают организаторы, он пройдет в рамках Международного фестиваля молодежи. Вход на мероприятие – бесплатный по предварительной регистрации на официальном сайте праздника.

На двух сценах выступят семь фолк-коллективов из разных городов России:

15:00-15:50 «Изумруд» (главная сцена)

16:00-16:50 Sage (малая сцена)

17:00-17:50 «Девица» (главная сцена)

18:00-18:40 «Оберег» (малая сцена)

18:50-19:50 «Отава Ё» (главная сцена)

20:00-21:00 Aina (малая сцена)

21:10-22:00 Hodila Izba (главная сцена)

Также в рамках фестиваля пройдут 4 лекции. В 14:10 заведующий Мемориальным домом-музеем П. П. Бажова Георгий Григорьев поможет разобраться в языке уральских предков и расскажет, что означают таинственные слова из бажовских сказов: выкому́ра, шатова́тый, напроча́питься, шалыга́н, здыморильничать. В 16 часов этнолог Вячеслав Печняк расскажет, как носить традиционный русский костюм и при этом быть модным сегодня. В 17:50 доктор исторических наук Сергей Белобородов прочитает лекцию о том, почему важно знать историю староверия и Урала и как культура купцов-староверов влияет на нас сегодня. А в 20:00 председатель историко-родословного общества Михаил Елькин объяснит, почему современным людям важно знать свою родословную и с чего начать ее изучение.

В программе также запланированы творческие мастер-классы. С 14:10 до 15:00 гости смогут попробовать свои силы в игре на гуслях, балалайке, шумовых и духовых инструментах. С 15:50 до 17:00 под руководством солиста-дирижера и учредителя академии «ProГолос» Ани Нагапетян все желающие смогут стать частью народного хора и вместе исполнить любимые песни в несколько голосов. А в 18 часов начнется хоровод.

На фестивале будет работать и детская зона. Для маленьких гостей с 14 до 20 часов будет организован турнир по настольным играм, созданный по мотивам бажовских сказов. В игровой зоне будет расположена инсталляция «Урал бажовский», посвященная профессиям и производству, художественным промыслам, культуре, языку и характеру жителей Урала. Кроме этого, каждый час будет проходить небольшая экскурсия.

С 14:30 до 16:30 все желающие смогут своими руками изготовить тряпичную куклу Столбушку по строгим канонам прабабушек. В подарок гостям вручат также книжку-раскраску с авторской сказкой, пошаговыми картинками создания куклы, интерактивными лабиринтами и загадками.

В 16:45 начнется мастер-класс по созданию и росписи деревянного цветка. А в 18:30 гости смогут попробовать соткать браслет на бердо.

Как ранее писал «Новый День», в программе фестиваля «Стороны Света» также будет этно-маркет с фермерскими продуктами, этническими музыкальными инструментами, дизайнерскими украшениями и одеждой локальных брендов.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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