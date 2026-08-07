Облсуд признал законным арест Реверука, обвиняемого в избиении пожилого ученого

Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты Александра Реверука, обвиняемого в избиении уральского ученого Никиты Зезина. Адвокат просил заменить меру пресечения, не связанную с заключением под стражу, сообщили в пресс-службе областного суда.

Как ранее писал «Новый День», 13 июля директор УрФАНИЦ Никита Зезин и его заместитель Александр Шанин обследовали опытные посевы. На одном из полей они увидели детей 8-10 лет на квадроциклах, застрявших в грязи. Зезин попросил у детей телефон их родителей, позвонил им и договорился, что довезет детей до института, где они смогут их забрать. Приехав к институту, отцы ребят повели себя агрессивно – начали оскорблять и избивать пожилого ученого, а затем и его заместителя. Через девять дней Никита Зезин скончался в больнице от инфаркта. Его близкие считают, что болезнь была спровоцирована избиением и стрессом.

Александру Реверуку и его бизнес-партнеру Аркадию Вагнеру было предъявлено обвинение в хулиганстве. Оба отрицают, что избивали пожилого человека, хотя конфликт попал на камеру видеонаблюдения. По решению Октябрьского суда Реверук помещен под стражу до 27 сентября, Вагнер – до 28 сентября.

В Уральском федеральном аграрном научно-исследовательском центре УрО РАН впоследствии заявили, что катавшиеся по полю дети повредили экспериментальные посевы гороха на общую сумму 130 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева