Жителям Верхней Салды разрешили использовать воду из-под крана

Качество водопроводной воды в Верхней Салде улучшилось до нормативных показателей, ее снова можно использовать.

Как сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 7 августа вода из распределительной сети Верхней Салды соответствуют гигиеническим нормативам. Микробиологические, органолептические и химические показатели, включая содержание аммиака, железа, находятся в пределах ПДК. Остается незначительное превышение ПДК по марганцу (0,17 мг/дм3 при ПДК 0,1 мг/дм3).

«Вода из централизованной системы водоснабжения пригодна для хозяйственно-бытовых нужд, приготовления пищи и личной гигиены. Для питья рекомендуется использовать кипяченую или бутилированную воду», – уточнили в ведомстве.

Как уже писал «Новый День», жители Верхней Салды почти три недели не могли пользоваться водопроводной водой – в ней было выявлено превышение предельно допустимой концентрации аммиака. Жителям было категорически запрещено использовать водопроводную воду для питья и приготовления пищи, для мытья посуды, овощей, фруктов, для гигиенических процедур, для поения домашних животных. Питьевую воду по городу развозили в автоцистернах.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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