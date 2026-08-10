Водоканал отчитался о восстановлении водоснабжения в Екатеринбурге

Екатеринбургский МУП «Водоканал» завершил аварийно-восстановительные работы и возобновил в полном объеме подачу холодной воды в микрорайонах Пионерский, ЖБИ, Чапаевский, Химмаш, Вторчермет, Старая Сортировка.

Как сообщили в пресс-службе Водоканала, сегодня в некоторых микрорайонах возможно понижение давления в системе холодного водоснабжения. Это обусловлено поэтапным заполнением сетей и постепенной стабилизацией гидравлического режима городской магистрали. К 22:00 параметры подачи воды будут приведены к нормативным значениям.

Горожанам, у которых остались вопросы, предлагают обратиться за дополнительной информацией по телефонам Единой дежурно-диспетчерской службы города: 8 343 222-3-005 или Диспетчерской службы МУП «Водоканал»: 8 343 222-22-70, а также оставить обращение через форму электронной приемной на официальном сайте предприятия.

Как уже писал «Новый День», авария случилась вечером в пятницу, 7 августа. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил горожанам, что это произошло из-за низкого качества воды – на станции водоподготовки МУП «Водоканал» вышли из строя 8 фильтров. В результате была отключена подача холодной воды в нескольких районах города: Кировском, Орджоникидзевском, Чкаловском, а также частично в Верх-Исетском, Октябрьском и Ленинском. Работы по очистке фильтров шли круглосуточно.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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