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На Урале затопленными остаются 900 приусадебных участков

На территории Свердловской области затопленными остаются 10 жилых домов, 3 дачных дома, 891 приусадебный участок, 9 низководных мостов и 1 участок атводороги. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«На текущие сутки подтоплений, затоплений территорий и объектов инфраструктуры не прогнозируется», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как уже писал «Новый День», этим летом Свердловскую область накрыл небывалый по мощи дождевой паводок. Сильнее всего пострадал город Ирбит, расположенный на слиянии рек Ирбита и Ницы.

Ранее о видах на урожай в регионе после аномально дождливого лета «Новому Дню» рассказала председатель Союза садоводов Екатеринбурга и Свердловской области Надежда Локтионова.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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