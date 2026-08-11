В дни Международного фестиваля молодежи ограничат проезд в районе кампуса УрФУ

В Екатеринбурге в период подготовки и проведения Международного фестиваля молодежи с 4 по 20 сентября в районе кампуса УрФУ запретят движение всего транспорта, за исключением аккредитованного транспорта Фестиваля, техники оперативных и коммунальных служб и маршрутных автобусов.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, проезд будет закрыт с 08:00 4 сентября до 23:59 20 сентября по улице Универсиады от Экспо-бульвара до проезда к очистным сооружениям на улице Универсиады.
С 08:00 8 сентября по 23:59 20 сентября движение ограничат на следующих участках:
– по Экспо-бульвару – от кольцевой развязки у въезда на территорию МВЦ «Екатеринбург Экспо» до кольцевой развязки у бульвара Новосинарского;
– по бульвару Новосинарскому – от кольцевой развязки у Экспо-бульвара до улицы Универсиады;
– по улице 100-летия Уральского федерального университета – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
– по улице Универсиады – от Новосинарского бульвара до Экспо-бульвара;
– по улице Выставочная – от Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги до МВЦ «Екатеринбург Экспо».
Кроме того, с 00:01 8 сентября до 23:59 20 сентября на этих участках будет запрещена стоянка автотранспорта.
Об изменениях маршрутов общественного транспорта будет сообщено дополнительно.
Как уже писал «Новый День», новый кампус УрФУ, расположенный в Новокольцовском микрорайоне на улице 100-летия Уральского федерального университета, станет одной из площадок Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, там разместятся тысячи иностранных гостей. Иногородних студентов по этой причине попросили после летних каникул «подольше побыть с родителями» и не приезжать в Екатеринбург до конца фестиваля.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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