Мэр и прокурор наведались на станцию Водоканала, где сломались фильтры для очистки воды (ФОТО)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и городской прокурор Игорь Корелов посетили Западную фильтровальную станцию МУП «Водоканала», где случилась авария, оставившая сотни тысяч горожан без воды.

«Сегодня с прокурором города и моим профильным заместителем побывали на Западной фильтровальной станции. Оценили, как организована промывка фильтров, какие принимаются меры, чтобы восстановить качественное ХВС и возобновить горячее водоснабжение в кратчайшие сроки. Еще раз отмечу: подача холодной воды осуществляется в полном объеме. Сегодня более чем в 50% жилого фонда отсутствует горячее водоснабжение в связи с тем, что МУП «Водоканал» начнет подавать подготовленную воду на теплоисточники с четверга. В дома горячая вода начнет поступать не раньше следующей недели. Ситуация на контроле. Будем информировать жителей о графике подключения горячей воды», – написал Орлов в соцсетях.

Напомним, вода пропала в квартирах екатеринбуржцев вечером 7 августа. На водозаборной станции Водоканала вышли из строя сразу восемь фильтров из-за плохого качества воды, поступающей с Волчихинского водохранилища. Проблемы начались еще в июне после обильных ливней. На предприятии боролись с мутностью воды, увеличивая количество реагентов, они вступили в химическую реакцию с загрязненной водой и образовали кальцинированный налет, забивший фильтры. Сейчас Водоканал перешел на круглосуточный режим очистки фильтрующих установок. К 10 августа в городе было восстановлено холодное водоснабжение, но горячей воды до сих пор нет в домах нескольких районов. Накануне ситуация с водным коллапсом в Екатеринбурге обсуждалась на оперативном совещании под руководством губернатора Дениса Паслера.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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