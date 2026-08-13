В Екатеринбург приехал с проверкой Сергей Кириенко (ФОТО)

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко 12 августа посетил Екатеринбург, чтобы оценить ход подготовки к Международному фестивалю молодежи.

Как сообщили в ДИПе, Сергей Кириенко осмотрел кампус Уральского федерального университета и Международный выставочный центр «Екатеринбург-Экспо». Затем организацию фестиваля обсудили на совещании с участием всех заинтересованных федеральных и региональных служб и ведомств, бизнеса. Особое внимание будет уделено безопасности: и с точки зрения обеспечения защищенности объектов, и в части соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.



Для участников фестиваля из 190 стран мира разработана масштабная программа: от креативных лабораторий и мастерских в сферах цифровизации и ИТ, науки и образования до площадок творчества и спорта. Гостей Среднего Урала ждут гастрономический фестиваль, кинопоказы, выступления экспертов, концертные и шоу-программы. За все дни МФМ для наших гостей будет проведено порядка 650 мероприятий, на площадках выступят около двух тысяч артистов.



«В дни проведения Международного фестиваля молодежи к этому событию будет приковано и внимание всей страны, и с учетом количества стран-участников – всего мира. Вопреки всем разговорам о санкциях мы видим, что фестиваль соберет даже большее количество стран, чем было в 2018 году на Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Поэтому провести событие необходимо на самом высоком уровне», – подчеркнул Сергей Кириенко.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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